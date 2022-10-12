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تكريم لعنان بالناظور
أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، عن تكريم فضيلة لعنان، الوزيرة البلجيكية السابقة ذات الأصول المغربية، خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسينما بالناظور . وذكر المركز أن حفل افتتاح المهرجان سيشكل فرصة لتكريم عدد من الوجوه المحلية والوطنية والعالمية، لها علاقة بالمجال الثقافي والعيشأكمل القراءة »
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