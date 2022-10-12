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أيت الطالب يفضح “كنوبس”
الوزير حمل الصندوق مسؤولية غلاء العلاجات بالمصحات وخرق التعريفات المرجعية وغياب الشفافية في الفواتير فضح خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب تلاعبات في الفواتير، وغلاء مصاريف العلاجات والعمليات الجراحية، والإقامة بالمصحات الخاصة. وحمل المسؤول الحكومي “كنوبس” المسؤولية في غلاء أسعارأكمل القراءة »
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