الصباح الـتـربـوي
بطائق تنقل شبه مجانية لتلاميذ البيضاء
أطلقت حافلات البيضاء بإدارة “ألزا” بطاقة اشتراك الطالب للسنة الدراسية 2022-202، المخصصة للتلاميذ بالمدارس العمومية، والطلبة الجامعيين الذي يتابعون دراستهم في مجموع التراب الجغرافي التابع لمؤسسة التعاون بين الجماعات، والتي تشمل البيضاء ومديونة والنواصر والمحمدية. وتوفر بطاقة اشتراك الطالب حلولا مثالية، من أجل تسهيل تنقل الآلاف منأكمل القراءة »
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