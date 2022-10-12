أسواق
41 ألف متدرب بجهة فاس
تخصصات حيوية في الذكاء الاصطناعي والخدمات والنقل واللوجستيك والفندقة والسياحة تلعب مؤسسات التكوين المهني بجهة فاس مكناس دورا مهما في إنعاش الشغل، وتوفير احتياجات سوقه من اليد العاملة المؤهلة في عدة تخصصات مطلوبة، سيما في البناء والأشغال العمومية ونجارة الألمنيوم والترصيص الصحي وكهرباء المباني والهندسة الطوبوغرافية والصناعةأكمل القراءة »
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