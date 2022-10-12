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أسواق

تعبئة شاملة لإنجاح الدخول ببني ملال

منذ 26 ثانية
تحديث 35 في المائة من الشعب وإحداث 23 تخصصا جديدا وتأهيل 19 شعبة أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية الجديدة 2022-2023، بمختلف مؤسساته التكوينية عبر تراب المملكة، تزامنا مع الدخول المدرسي مطلع الشهر الجاري. وشهدت مكاتب التكوين الجهوي تعبئة شاملة تنفيذا لخارطة الطريقأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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