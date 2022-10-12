مجتمع
نقاشات ساخنة في دورة الحسيمة
أكد نجيب الوزاني، رئيس المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة، أن وزارة الداخلية استجابت للملتمس الذي تقدم به في يونيو الماضي، لتعزيز ميزانية جماعته بمبالغ إضافية، مضيفا في كلمته الافتتاحية على هامش الدورة العادية الثالثة للمجلس ذاته المنعقدة الجمعة الماضي، بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، أن حصة بلدية الحسيمة منأكمل القراءة »
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