حوادث
اختطاف من الشارع يفضح شبكة للنصب
تضم مروج مخدرات وسماسرة يوهمون ضحاياهم برغبتهم في شراء سياراتهم قبل سلبها منهم أنقذ صراخ ونداء استغاثة مالك سيارة من عملية اختطاف بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، من قبل أشخاص اتفق معهم على بيع سيارته، قبل أن يتراجع عن ذلك، بعد أن اكتشف أنهم سيعرضونه للنصب.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا