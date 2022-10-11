وطنية
العنصر يصف الحكومة بالاستبداد الناعم
اختار محند العنصر، زعيم الحركة الشعبية، تدشين الدخول البرلماني الجديد، بمهاجمة الحكومة، ووصفها بـ»الاستبداد الناعم والاستقواء العددي منذ تشكيل الأغلبية الحالية»، مسجلا باستغراب كبير ما أسماه الصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي. ويرى حزب العنصر أن تلك التصريحات أضفت ضبابية وغموضاأكمل القراءة »
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