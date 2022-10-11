وطنية
جمعيات تتربص بأموال البيضاء
960 جمعية تتهافت على ميزانية لا تتجاوز 700 مليون مخصصة للقطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية توقفت أشغال اجتماعات لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس مدينة البيضاء، عدة مرات، بسبب التباعد الكبير في وجهات النظر وأشياء أخرى، حول طريقة اقتسام ميزانية لا تزيد عن 700 مليون، تتهافت عليها أكثرأكمل القراءة »
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