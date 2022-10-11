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روبي في “شلبي” تنتظر النجمة روبي عرض الفيلم السينمائي بعنوان “شلبي” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي. ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى “شلبي” يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتبدأ قصة حب ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية. ومن جهة أخرى، تشاركأكمل القراءة »
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