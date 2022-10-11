اذاعة وتلفزيون
“الفيلم العربي” يعود بعد تجاوز العراقيل
المخرج المصري خيري بشارة رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والبحيري من أعضائها يعود مهرجان البيضاء للفيلم العربي، إلى جمهوره، بعد توقف اضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تشهد العاصمة الاقتصادية ابتداء من الجمعة المقبل، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان. وقالت اللجنة المنظمة، إن فعاليات المهرجانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا