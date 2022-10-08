ضابط شرطة بالجديدة يطلق النار على والدة خطيبته وينتحر

علمت الصباح أن ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء أقدم بعد عصر يوم السبت على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي داخل سيارته بازمور بعما اقدم على اطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي على سيدة وخطيبته بالقرب من حي المطار بالجديدة حيث اسقطت في الحين السيدة وابنتها في الحين وفر هاربا بعد مطاردته من طرف بعض المواطنين بالشارع ويفر عبر سيارته الخاصة وتوجه الى مدينة ازمور مسقط راسه حيث اقدم على الانتحار بواسطة سلاحه الوظيفي فيما تم نقل والدة خطيبته المصابة باحدى المصحات الخاصة بالجديدة ولم تعرف الاسباب التي دفعت ضابط الى اطلاق عيارات نارية من سلاحه الوظيفي لوضع حد حياة خطيبته ووالدتها بالشارع العام.

على اثر هذا الخادث الذي اودى بحياة الضابط فتحت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بحثا تحقيقيا تحت اشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف لمعرفة اسباب وظروف حدوث هذه الواقعة المميتة.

احمد سكاب (الجديدة)