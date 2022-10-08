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الصباح الفني

إرنو‭ ‬تتوج‭ ‬بنوبل‭ ‬للآداب

منذ 7 دقائق
آني‭ ‬إرنو‭       (‬خاص‭)‬
الكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ركزت‭ ‬في‭ ‬رواياتها‭ ‬على‭ ‬تجاربها‭ ‬الخاصة توجت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الفرنسية‭ ‬آني‭ ‬إرنو،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للآداب‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬ستوكوهولم‭.‬ وبررت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬اختيارها‭ ‬إرنو،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬82‭ ‬عاما،‭ ‬بما‭ ‬أظهرته‭ ‬من‭ “‬شجاعة‭ ‬وبراعة‭” ‬في‭ “‬اكتشاف‭ ‬الجذور‭ ‬والقيود‭ ‬الجماعية‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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