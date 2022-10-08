الصباح الفني
إرنو تتوج بنوبل للآداب
الكاتبة الفرنسية ركزت في رواياتها على تجاربها الخاصة توجت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، أول أمس (الخميس)، بجائزة نوبل للآداب التي أعلنت عن نتائجها الأكاديمية السويدية في ستوكوهولم. وبررت لجنة نوبل اختيارها إرنو، البالغة من العمر 82 عاما، بما أظهرته من “شجاعة وبراعة” في “اكتشاف الجذور والقيود الجماعيةأكمل القراءة »
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