الرياضة
حبل الإقالة يقترب من الدريدي
مدرب خريبكة يلعب آخر أوراقه أمام الفتح أصبح التونسي لسعد الدريدي، مدرب أولمبيك خريبكة، مطالبا بتحقيق أول فوز على الفتح الرياضي، خلال المباراة التي تجرى غدا (الأحد)، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الأول. ولم تظهر بصمة الدريدي على أولمبيك خريبكة، بعد مرور أربع دورات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا