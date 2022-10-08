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“لقاء مع الروح” و”ميما” بالإسكندرية
يشارك الفيلمان المغربيان “لقاء مع الروح” لمخرجته كوثر بن جلون، و”ميما” لمخرجه ياسمين ملوك، في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تمتد إلى 10 أكتوبر الجاري. وذكرت إدارة المهرجان أن الدورة الجديدة ستعرف مشاركة 21 فيلما في مسابقة الفيلم القصير، منها فيلمان مغربيان،أكمل القراءة »
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