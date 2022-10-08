الرياضة
بولونيا تعري عيوب اللبؤات
الهزيمة برباعية وضعت بيدروس على المحك قبل المونديال تلقى المنتخب الوطني النسوي هزيمة بحصة عريضة أمام نظيره البولوني بأربعة أهداف لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، ضمن الجولة الأولى من دوري قاديس، لحساب استعداداته لمونديال أستراليا ونيوزيلندا السنة المقبلة. وسجلت المباراة العديد من الأخطاءأكمل القراءة »
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