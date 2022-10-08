حوادث
جثة رضيع بمطرح نفايات
انتشل باحث عن القمامة بمطرح النفايات بمنطقة “نزالة الرداية” ضواحي مكناس، صباح الثلاثاء الماضي، جثة رضيع حديث الولادة جرى التخلص منها بطريقة بشعة درءا للفضيحة، من بين الأزبال. و أفادت مصادر مطلعة، أن المتشرد هو من قام بإخطار السلطات المحلية والأمنية رفقة الشرطة العلمية، التي انتقلت عناصرهاأكمل القراءة »
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