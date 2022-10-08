fbpx
حوادث

جثة رضيع بمطرح نفايات

منذ دقيقة واحدة
انتشل باحث عن القمامة بمطرح النفايات بمنطقة “نزالة الرداية” ضواحي مكناس، صباح الثلاثاء الماضي، جثة رضيع حديث الولادة جرى التخلص منها بطريقة بشعة درءا للفضيحة، من بين الأزبال. و أفادت مصادر مطلعة، أن المتشرد هو من قام بإخطار السلطات المحلية والأمنية رفقة الشرطة العلمية، التي انتقلت عناصرهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى