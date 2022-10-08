حوادث
السراح لقائد متابع في ملف اختلالات التعمير
أبقى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، على رئيسين سابقين لجماعة كيكو ببولمان من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، كما 10 متهمين آخرين. وأفرج عن 8 متهمين جدد انضافوا ل4 مسرحين مع بداية التحقيق، بعد إنهائه التحقيق التفصيلي في ملف اختلالات التعمير. وسرح رجلأكمل القراءة »
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