ملف الصباح
أسر تعيش من “الخارج”
دخلها مرتبط بتحويلات أقاربها بالمهجر “لا دخل لي سوى ما يجود به ابني علي كل شهر، أو شهرين فهو الآخر مع الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، لم يعد له دخل بعدما فقد وظيفته ويعيش على المبلغ الذي تمنحه الدولة التي يقطن بها”. كان هذا رد امرأة علىأكمل القراءة »
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