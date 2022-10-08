ملف الصباح
“أوراش” و”فرصة”… مسكنات الأزمة
الحكومة تواجه تداعيات كورونا والجفاف وتقلب الأسواق الدولية يبدو أن حكومة عزيز أخنوش غير محظوظة لأنها بدأت عملها في عز الأزمة الدولية بمواصلة حربها ضد تداعيات كورونا التي خلفت خسائر كثيرة بإغلاق مقاولات، وتشريد عمال، وضاعفت من مجهودها الذي انطلق مع الحكومة السابقة لأجل تدارك الخصاص عنأكمل القراءة »
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