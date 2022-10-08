حوادث
احتقان بسبب وفاة معتقل ببنكرير
مطالب بمحاسبة المتسببين في هلاكه والنيابة العامة تأمر بتشريح جثته أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببنكرير، أول أمس (الخميس)، بفتح تحقيق في وفاة موقوف كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ساعات من إيقافه، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي لمعرفة الأسبابأكمل القراءة »
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