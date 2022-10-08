حوادث
السجن لمتهم بالسرقة
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض والسكر العلني البين. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة بشكاية من المشتكي، صرح فيها أنه أثناء عودتهأكمل القراءة »
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