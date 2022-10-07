وطنية
العجز يؤجل ميزانية البيضاء
أجل مجلس مدينة البيضاء دراسة مشروع ميزانية 2023 والمصادقة عليها إلى الأربعاء المقبل، بعد أن تعذر استكمال جميع الوثائق والبيانات والجداول من قبل مصالح المالية والميزانية، كما ما زالت الجماعة تواجه عجزا في المداخيل وصل إلى 600 مليون درهم، سيجري استخلاص جزء كبير منها في الأيام المــــــقبلة.أكمل القراءة »
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