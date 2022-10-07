اذاعة وتلفزيون
الحسناوية… رحيل أيقونة العيطة
حملت مشعل الغناء بعد فاطنة بنت الحسين وتألقت مع مجموعة “أولاد بنعكيدة” غيب الموت خلال الساعات الأولى من أمس (الخميس) الفنانة الشعبية حفيظة الحسناوية بعد أزمة صحية داهمتها، ليتوقف نبضها بأحد مستشفيات آسفي. وأكد زوجها الفنان بوشعيب بنعكيدة، في حديث مع “الصباح” خبر وفاتها، موضحا أن سببأكمل القراءة »
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