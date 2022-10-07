اذاعة وتلفزيون
رأفت و”ستار لايت”
كشفت الفنانة لطيفة رأفت أن تصوير أول برايم من البرنامج الجديد لاكتشاف المواهب “ستار لايت” من إنتاج القناة الثانية، صادف يوم وفاة فتح الله المغاري. وقالت رأفت على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، “كان أمرا صعبا وساهمت في التخفيف منه مساندة الزملاء الفنانين وفريق العمل، كما هو واضحأكمل القراءة »
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