الصباح الفني
باسو وهدية عيد ميلاده
اختار الفكاهي محمد باسو أن يحتفي بعيد ميلاده هذه السنة بشكل مختلف، كما أن روح الدعابة والمرح ارتبطت بهذه المناسبة، التي لم يكتف بتذكير متابعيه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بموعدها، بل اقترح عليهم نوع الهدية التي يرغب في تلقيها. ونشر باسو صورة باللباس التقليدي المغربي، وأرفقهاأكمل القراءة »
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