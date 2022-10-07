حوادث
المحكمة تصدم شبكة “ليوتنان”
أفرادها أعادوا الأموال لضحيتين وحصلوا على تنازل والهيأة ترفض منحهم السراح في تطور مفاجئ لنازلة النصب باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعتقل إثره محام بهيأة الرباط ووسيطة ورئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، وهو ضابط سابق بالبحرية الملكية برتبة «ليوتنان»، كان قائد بارجة حربية، صدمت المحكمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا