حوادث
حجز 7 بنادق بالصويرة
علمت «الصباح» أن مفتشي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإقليم الصويرة، حجزوا, أخيرا, سبع بنادق صيد، مع انطلاق موسم القنص نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر أن عملية الحجز تمت ضمن دورية خاصة للتفتيش وتفقد وضعية القنص بالإقليم، إذ تم ضبط حالات لقناصين ورماة في وضعيات مخالفة للقانون. وأضافتأكمل القراءة »
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