وطنية
1200 مليار اعتمادات إضافية في الميزانية
صادق المجلس الحكومي المنعقد، أمس (الخميس)، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، والمقدرة في 1200 مليار. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء الحكومة، إن هذا المشروع يأتي أخذاً بعين الاعتبار السياقأكمل القراءة »
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