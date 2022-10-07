الرياضة
محاولات لـ “إعدام” نادي الشباب الرياضي
تفاجأت إدارة وجماهير ولاعبي نادي الشباب الرياضي سيدي معروف لكرة القدم، الذي ينشط في بطولة العصبة، بإغلاق الملعب الذي يتدربون فيه في وجه الممارسين، بمبرر قرار إداري غامض. واعتبرت إدارة النادي هذا القرار “إعداما في حق النادي”، الذي قدم تضحيات طيلة سنوات من أجل شباب المنطقة، ولمنحهمأكمل القراءة »
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