الصباح الفني
الصديقي غاضبة على “التعاليق”
هاجمت الممثلة والمغنية سحر الصديقي، منتقدي خضوعها لعملية تجميلية، واختارت أن ترد عليهم من خلال فيديو نشرته صفحتها الرسمية على “إنسنغرام”، عبر خاصية “ستوري”. ووجهت الصديقي كلاما قاسيا لأصحاب التعاليق المسيئة إليها، معتبرة أنهم يبدون رأيهم بطريقة “غريبة”، سببت لها إزعاجا كبيرا. وأعادت العديد من الصفحات، نشرأكمل القراءة »
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