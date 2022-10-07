الرياضة
خريبكة ينتظر رخص 4 لاعبين
علمت «الصباح» أن أولمبيك خريبكة ينتظر توصله برخص أربعة لاعبين، من أجل إشراكهم في المباراة المقبلة أمام الفتح الرياضي، التي تجرى بعد غد (الأحد)، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الأول. وتأخر أولمبيك خريبكة في الحصول على رخص أيوب طالب ربه وحمزة الفطواكي وأيوب الكعداويأكمل القراءة »
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