الرياضة
“الماص” يضم شكيليط لطاقمه
الفريق أجل جمعه العام وأطلق بطائق الاشتراك تعاقد المغرب الفاسي مع المدرب الوطني عبد الرحيم شكيليط، لينضم إلى الجهاز التدريبي للتونسي عبد الحي بن سلطان، المكون من التونسي شكري الزعلاني وأكرم الروماني. وتم تقديم شكيليط للاعبي المغرب الفاسي، خلال الحصة التدريبية أول أمس (الأربعاء)، بالملحق التابع للمركبأكمل القراءة »
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