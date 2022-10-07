وطنية
أخنوش: لا خلافات في الأغلبية
أعلن تخفيض الضريبة على الدخل لحماية القدرة الشرائية نفى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وجود اختلاف بين مكونات الأغلبية المشكلة لحكومته. وناقش وضعيتها رفقة قادة «الأحرار» في اجتماع عقده، أخيرا، المكتب السياسي لحزبه الحمامة». وأكد التجمعيون حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة،أكمل القراءة »
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