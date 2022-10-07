fbpx
الصباح الفني

‭”‬التجميل‭” ‬يشوش على‭ “‬متبدلتش‭”‬

منذ 18 ثانية
أثار‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬عمور،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬طرحه‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬ما‭ ‬تبدلتش‭”‬،‭ ‬فضول‭ ‬جمهوره‭ ‬ومتابعيه،‭ ‬بسبب‭ “‬اللوك‭” ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬الأغنية،‭ ‬إذ‭ ‬بدت‭ ‬ملامح‭ ‬وجهه‭ ‬متغيرة،‭ ‬ما‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنه‭ ‬أجرى‭ ‬عملية‭ “‬تكساس‭”.‬ وتساءل‭ ‬الكثيرون‭ ‬عن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬غير‭ ‬بها‭ ‬عمور‭ ‬فكه‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى