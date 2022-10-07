الصباح الفني
”التجميل” يشوش على “متبدلتش”
أثار المغني حاتم عمور، مباشرة بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ما تبدلتش”، فضول جمهوره ومتابعيه، بسبب “اللوك” الذي ظهر فيه في فيديو كليب الأغنية، إذ بدت ملامح وجهه متغيرة، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنه أجرى عملية “تكساس”. وتساءل الكثيرون عن الطريقة التي غير بها عمور فكهأكمل القراءة »
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