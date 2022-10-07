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الرياضة

قطر تخفض أوقات العمل قبل المونديال

منذ 11 ثانية
أعلنت الحكومة القطرية تخفيض ساعات العمل، في الإدارات والمدارس، تزامنا مع اقتراب افتتاح كأس العالم، المقررة الشهر المقبل، بهدف تفادي الاكتظاظ، مع توقع وصول أعداد قياسية من المشجعين من كل أنحاء العالم. وقال محمد بن نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، في شريط فيديو نشر علىأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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