اذاعة وتلفزيون
مسرحية العدواني تحرج لجنة الدعم
رفضتها بدعوى أنها “تخدش الحياء” وجدت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، مرة أخرى، نفسها وسط انتقادات جديدة، بعد الجدل الذي أثارته بسبب دعوة الرابور “طوطو” للغناء في إحدى الحفلات المنظمة تحت إشرافها. وخرج مسرحيون عن صمتهم للتعبير عن غضبهم على المبررات التي قدمتها لجنة دعم المشاريع المسرحية التابعةأكمل القراءة »
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