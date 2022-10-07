الرياضة
426 مليونا ديون اتحاد وجدة
الفريق انتخب أبنا رئيسا في جمع حضره 9 منخرطين عقد الاتحاد الرياضي الوجدي، أول أمس (الأربعاء)، جمعه العام العادي السنوي، بمقر العصب الجهوية بوجدة، بحضور تسعة منخرطين من أصل 12، والذي عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. ووافق المنخرطون على تحويل الجمع العادي إلى استثنائي، وتم خلالهأكمل القراءة »
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