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وطنية

عمدة‭ ‬الرباط‭ ‬تخصص‭ ‬150‭ ‬مليونا‭ ‬للأكل

منذ 10 ثواني
أسماء‭ ‬غلالو‭         (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
تلقت‭ ‬أسماء‭ ‬غلالو،‭ ‬عمدة‭ ‬الرباط،‭ ‬سيلا‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنعقدة‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬بسبب‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وعدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭. ‬ وانتقد‭ ‬أنس‭ ‬الدحموني،‭ ‬عضو‭ ‬فريق‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بمجلس‭ ‬جماعة‭ ‬الرباط،‭ ‬صرف‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الجماعة‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬مستهجنا‭ ‬تخصيص‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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