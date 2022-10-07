وطنية
عمدة الرباط تخصص 150 مليونا للأكل
تلقت أسماء غلالو، عمدة الرباط، سيلا من الانتقادات خلال دورة أكتوبر المنعقدة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب هدر المال العام وعدم الحفاظ عليه. وانتقد أنس الدحموني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، صرف مكتب مجلس الجماعة المال العام في غير محله، مستهجنا تخصيص اعتمادات مالية كبيرةأكمل القراءة »
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