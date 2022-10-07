وطنية
أوزين: تحقيقات أعلى سلطة برأت ذمتي
لم يتردد محمد أوزين، وزير الرياضة والشباب الأسبق، الذي ورد اسمه ضمن قائمة من وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام شكاية ضدهم لدى رئاسة النيابة العامة تحت عنوان “من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة والكسب غير المشروع وغسل الأموال”، في الدفاع عن نفسه، ومهاجمةأكمل القراءة »
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