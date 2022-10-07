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وطنية

أوزين‭: ‬تحقيقات‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬برأت‭ ‬ذمتي

منذ 7 ثواني
لم‭ ‬يتردد‭ ‬محمد‭ ‬أوزين،‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬الأسبق،‭ ‬الذي‭ ‬ورد‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬وضعت‭ ‬المنظمة‭ ‬المغربية‭ ‬لحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬شكاية‭ ‬ضدهم‭ ‬لدى‭ ‬رئاسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختلاس‭ ‬وتبديد‭ ‬أموال‭ ‬عمومية‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬والرشوة‭ ‬والكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭”‬،‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬ومهاجمة‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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