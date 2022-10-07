الرياضة
الوداد وبركان يستهلان الدفاع عن لقبيهما
سافرا في طائرة واحدة والحسوني يرافق الفريق الأحمر وبركان مكتمل الصفوف تشد بعثة الوداد الرياضي ونهضة بركان، الرحال إلى نيجيريا، اليوم (الجمعة)، عبر رحلة مشتركة في طائرة خاصة، لمواجهة ريفرز وكوارا يونايتد النيجيريين، تواليا، برسم ذهاب الدور المؤهل لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا، والتمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية.أكمل القراءة »
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