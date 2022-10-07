الرياضة
الأسود يرتقون في ترتيب “فيفا”
باتوا في الرتبة 22 وحافظوا على الرتبة الثانية قاريا وراء السنغال ساهمت النتيجتان الإيجابيتان اللتان حققهما المنتخب الوطني في المباراتين الأخيرتين، أمام الشيلي وباراغواي، في ترقيه في سلم ترتيب الاتحاد الدولي «فيفا». وارتقى الأسود إلى المركز 22 في الترتيب العالمي للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي، الذي يتصدرهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا