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الرياضة

الأسود يرتقون في ترتيب “فيفا”

منذ 9 ثواني
باتوا في الرتبة 22 وحافظوا على الرتبة الثانية قاريا وراء السنغال ساهمت النتيجتان الإيجابيتان اللتان حققهما المنتخب الوطني في المباراتين الأخيرتين، أمام الشيلي وباراغواي، في ترقيه في سلم ترتيب الاتحاد الدولي «فيفا». وارتقى الأسود إلى المركز 22 في الترتيب العالمي للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي، الذي يتصدرهأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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