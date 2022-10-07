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وطنية

منتخبو‭ ‬البيضاء‭ ‬يحتفون‭ ‬بجودار

منذ 12 ثانية
احتفى‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬الفرق‭ ‬الحزبية‭ ‬بمجلس‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬بمحمد‭ ‬جودار،‭ ‬زميلهم‭ ‬في‭ ‬الجماعة،‭ ‬لمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بداية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بالبيضاء‭.‬ واعتبر‭ ‬منتخبون‭ ‬بمجلس‭ ‬المدينة،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متفرقة‭ ‬لـ‭”‬الصباح‭”  ‬انتخاب‭ ‬نائب‭ ‬للعمدة‭ ‬ورئيس‭ ‬لمقاطعة‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬مسؤولا‭ ‬أول‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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