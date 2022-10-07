وطنية
منتخبو البيضاء يحتفون بجودار
احتفى رؤساء وأعضاء الفرق الحزبية بمجلس جماعة البيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بمحمد جودار، زميلهم في الجماعة، لمناسبة انتخابه أمينا عاما للاتحاد الدستوري في المؤتمر الوطني الذي عقد بداية الشهر الجاري بالبيضاء. واعتبر منتخبون بمجلس المدينة، في تصريحات متفرقة لـ”الصباح” انتخاب نائب للعمدة ورئيس لمقاطعة بالبيضاء، مسؤولا أولأكمل القراءة »
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