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أخبار الصباح
< عرقلة تعمد مصلحة الدراسات التقنية بمديرية التجهيز بالبيضاء، إلى عرقلة المرتفقين، من المقاولين والخواص، عبر المماطلة والتسويف، ما يضر بالمصالح ويؤخر المشاريع. وترخص المصلحة ذاتها بإنجاز الممرات المرتبطة بالطرق الجهوية والوطنية، بعد إبداء الجهات المختصة رأيها. ويتم تجميد الملفات رغم الموافقة على الربط، ما يطرح علاماتأكمل القراءة »
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