حوادث
اعتداء يورط موظفا بكلية
علمت “الصباح” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، الثلاثاء الماضي، بوضع موظف يشتغل بكلية بمرتيل رهن الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث الذي تسبب فيه بمقر عمله، في انتظار مثوله أمامها في حالة اعتقال،أكمل القراءة »
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