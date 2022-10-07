حوادث
انتحار شاب بمكناس
قام شاب ثلاثيني، الثلاثاء الماضي، بوضع حد لحياته، بإلقاء نفسه من سطح عمارة تتكون من سبعة طوابق بشارع ابن سينا بالمدينة الجديدة(حمرية) بمكناس، في ظروف غامضة. وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحية، لقي مصرعه في المكان عينه نتيجة ارتطامه بقوة بالأرض، ما خلف إصابته بكسور وجروح خطيرة على مستوى الرأس، موضحاأكمل القراءة »
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