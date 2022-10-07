حوادث
خلاف يكشف خيانة زوجية بأزمور
الزوج أقر بعلاقته بالفتاة ووكيل الملك يقرر متابعتهما في حالة اعتقال أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بإيداع متزوج رفقة خليلته السجن المحلي بعد تورطهما في خيانة زوجية. وجاء إيقاف المتهمين من قبل عناصر الشرطة العاملة بالدائرة المداومة بمفوضية أزمور، إثر إشعار من قاعة المواصلات المحليةأكمل القراءة »
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