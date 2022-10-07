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50 ألف مصحف “معيب” تزلزل الأوقاف
النسخ موجهة لضعاف البصر وتغييرات بأهم مناصب المسؤولية في انتظار المحاسبة عجلت اختلالات بالأوقاف، سيما بالإدارة المكلفة بالمصحف الكريم، بتسونامي جرف أهم مناصب المسؤولية، إذ شهد اليومان الماضيان حركة تغييرات أشرف عليها الوزير أحمد التوفيق. ووصفت مصادر “الصباح” الحركية بـ “المهمة” في عدد من المواقع الادارية بالوزارة،أكمل القراءة »
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