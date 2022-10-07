حوادث
مستشاران يختاران “الحريك” بهولندا
اهتزت جماعة بركان، أخيرا، على وقع فضيحة مدوية، تمثلت في اختيار اثنين من أعضائها تنفيذ مخطط الهجرة السرية بعد الفرار والاختفاء وسط هولندا، التي حلوا بها في رحلة عمل ضمن وفد رسمي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الواقعة تمت إثر حلول المستشارين الجماعيين (م.ص) و(ع.ك) ضمن وفد يترأسهأكمل القراءة »
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