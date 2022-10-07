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نزاعات جديدة تهز الرجاء
تفوق قيمتها مليارا ومتولي وأزروال ونغوما يزيدون متاعب البدراوي توصل الرجاء الرياضي بثلاث رسائل من لاعبيه السابقين، محسن متولي وفابريس نغوما ولاعبه الحالي سعيد أزروال، يطالبون بمستحقات تقارب مليارا، ليضعوا الرئيس عزيز البدراوي في ورطة جديدة. وفاجأ محسن متولي، لاعب أهلي طرابلس الليبي، ناديه، وبعث عونا قضائياأكمل القراءة »
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